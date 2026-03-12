Dobra priča se širi -Sindikalnoj organizaciji penzionera Kikinde pridružiće se i rumunske kolege

Odlazak u penziju često se pogrešno opisuje kao „zlatno doba mirovanja“. U stvarnosti, za mnoge je to trenutak kada se zatvaraju vrata radnog veka, a širom otvara kapija istinske slobode. Upravo se tako osećaju članovi Sindikalne organizacije penzionera u Kikindi, koja predstavlja jednu od najaktivnijih zajednica u Srbiji, a decenijama unazad pruža sigurnost i bogat društveni život starijim sugrađanima. Dobra priča premašuje granice, pa je u najavi i saradnja sa rumunskih penzionera.

Za članove Sindikalne organizacije penzionera u Kikindi, Čoki i Novom Kneževcu, odlazak u penziju nije kraj aktivnog učešća u svetu, već početak novog poglavlja u kojem konačno postaju vlasnici sopstvenog vremena. Tokom radnog veka, hobiji i snovi često su bili po strani zbog obaveza. U penziji, „nemam vremena“ prestaje da bude izgovor. To je period kada se ljudi vraćaju slikarstvu, baštovanstvu, pisanju ili putovanjima. U Kikindi vidimo penzionere koji kroz svoja udruženja postaju pravi putopisci.

Umesto izolacije, penzija donosi novu vrstu druženja. Zajednički izleti, proslave slava i humanitarne akcije nisu samo zabava, nego aktivnosti koje održavaju duh vitalnim, a mozak britkim. Na čelu Sindikalne organizacije penzionera nalazi se Radovan Subin, čovek čija energija i posvećenost direktno doprinose boljem položaju penzionera u gradu i okolini.

Takozvani turizam sedokosih putnika je možda je najlepši deo penzije, jer donosi aktivnost bez stresa. Raditi nešto zato što to želite, a ne zato što morate, menja samu definiciju truda. Penzioneri su dokaz da se može biti produktivan član društva i bez radne knjižice, jednostavnim širenjem optimizma u svojoj okolini.

Organizacija, osnovana još 1991. godine, danas broji preko 9.000 članova iz Kikinde, Čoke, Novog Kneževca, ali i centralne i južneSrbije. U najavi je i članstvo penzionera iz Rumunije.

Aktivnosti ove organizacije pokazuju da penzioneri nisu oni koji su stali, već oni koji su usporili dovoljno da bi mogli da uživaju u detaljima života koje smo mi ostali, u žurbi, prevideli. Njihov odlazak u penziju je veliki povratak sebi, u šta smo se i sami uverili.