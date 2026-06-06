„Đurini dani“ u Srpskoj Crnji: bogat program posvećen Đuri Jakšiću

U Srpskoj Crnji u toku je tradicionalna kulturna manifestacija „Đurini dani“, posvećena velikanu srpske umetnosti Đuri Jakšiću. I ove godine publiku očekuje raznovrstan i sadržajan program koji obuhvata pozorišne predstave, muzičke i poetske večeri, književne programe, akademije i likovne izložbe.

Manifestacija je zvanično počela 5. juna svečanom dodelom Književne nagrade „Đura Jakšić“, koja je ove godine pripala književniku Zoranu Bognaru.

Danas publika ima priliku da pogleda pozorišnu predstavu „Prva bračna noć“ u izvođenju amaterskog pozorišta „Jovica Jelić“ iz Banatskog Karađorđeva.

U nedelju, od 20.30 časova u prostoru muzeja ili Kaštela (u slučaju lošeg vremena), biće održano muzičko-poetsko veče na kom će nastupiti Nina Lazarević, Nataša Radovanović i Vladimir Posavec – Tušek.

Naredne nedelje posetioce očekuje niz pozorišnih sadržaja. U ponedeljak u 20.30 časova na repertoaru je predstava „Neprijateljice“, dok je dan kasnije planirana monodrama „Oskar koga nisam dobila“. U sredu će u Domu kulture biti izvedena predstava „Bračni prevrtljivci“.

U okviru „Đurinih dana“, tačnije u četvrtak u 19 časova, biće otvorena i izložba slika. U pitanju su dela nastala na likovnoj koloniji u Srpskoj Crnji.

Manifestacija će biti zatvorena u petak, 12. juna, kada će u Domu kulture u Srpskoj Crnji nastupiti Kulturno-umetničko društvo „Đura Jakšić“, čime će biti stavljena tačka na ovogodišnji program posvećen jednom od najznačajnijih srpskih umetnika.

Organizator događaja je Narodna biblioteka „Đura Jakšić“.