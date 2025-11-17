Fudbaleri OFK Kikinde izborili remi u pretposlednjem kolu Srpske lige

U pretposlednjem, 14. kolu Srpske lige Vojvodina, OFK Kikinda je pred svojim navijačima odigrala nerešeno protiv Mladosti iz Omoljice – 1:1. Domaći su poveli u 76. minutu kada je Ivanović preciznim udarcem zatresao mrežu, ali taj gol nije bio dovoljan za preko potrebna tri boda.

U 14. kolu Vojvođanske fudbalske lige istok novokozaračka Sloboda pobedila je Budućnost u Srpskoj Crnji sa 0:4. Begej u Žitištu bio je bolji od ruskoselske Crvene zvezde sa 4:0. Kozara u Banatskom Velikom Selu poražena je sa 0:4 od Jedinstva iz Vlajkovca.