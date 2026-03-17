Grad subvencioniše razvoj preduzetništva

Gradsko veće raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinda u ovoj godini.

Dodela bespovratnih podsticajnih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima odnose se na subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme u 2026. godini. Sredstva su obezbeđena na osnovu Odluke o budžetu Grada Kikinde za 2026. godinu sa projekcijama na 2027. i 2028. godinu. Subvencije privatnim preduzećima obezbeđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara za realizaciju ovog Programa. Grad Kikinda će sufinansirati nabavku mašina i opreme, starosti do 7 godina, u maksimalnom iznosi do 50 odsto sa uračunatim PDV-om, ukoliko je prodavac opreme u sistemu PDV-a. Maksimalan traženi iznos po zahtevu može biti do 400.000,00 , a minimalan 75.000,00 dinara. Podnosilac prijave samostalno utvrđuje iznos i procenat zahteva za sufinansiranje u skladu sa dva prethodna stava ovog člana. Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje nabavke mašina i opreme, nove i polovne do 7 godina starosti.

Mašina ili oprema koja je predmet subvencije mora biti namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa delatnošću preduzetnika, odnosno mikro, malog i srednjeg preduzeća. Pod nabavkom mašine ili opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajednički čine jedinstven proizvodni proces. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća do 100 zaposlenih. Poziv za Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2026. godini nalazi se na internet stranici kikinda.org.rs. Krajnji rok za predaju dokumentacije je 9. april do 15 časova.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim konkursom predaje se na pisarnici Grada, na šalteru br. 2 ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Komisiji za ocenjivanje i odabir korisnika – Prijava za Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2026. godini”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte i naznakom „NE OTVARATI“.

Važo je da se napomene da bespovratna sredstva ne mogu da se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Mašinom i opremom za koje se odobrava subvencija troškova nabavke ne smatra se ugradna oprema , poput klima uređaja, ventilatora, alarmnih sistema, liftova ili kotlova i instalacije, potom nameštaj, opremanje prostor, rasveta, računarska oprema i softver (izuzev računarske opreme za preduzetnike i preduzeća kojima je primarna delatnost fotografske usluge, usluge grafičkog dizajna i knjigovodstvene usluge, kao i profesionalnih softverskih i hardverskih alata u funkciji razvoja informatičkih rešenja i proizvoda za tržište).

Dobavljač opreme ne može biti povezano lice sa korisnikom u smislu zakona o privrednim društvima i zakona o bankama. Dobavljač opreme mora biti preduzetnik ili privredno društvo.