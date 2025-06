Gradski štab upozorava: strogo zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka i smeća na otvorenom

Uoči početka ovogodišnje žetve strnih useva, Gradski štab za sprovođenje mera zaštite od požara u Kikindi uputio je apel poljoprivrednicima i građanima da ne spaljuju biljne ostatke na otvorenom prostoru. Ova praksa, iako česta, nosi ozbiljne rizike i posledice – kako po bezbednost ljudi i imovine, tako i po okolinu. Na sednici održanoj 11. juna, Štab je podsetio da je spaljivanje strništa, smeća i biljnih ostataka strogo zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara, kao i gradskom Odlukom o zaštiti poljoprivrednih imanja.

Upozoreno je da su u prethodnim godinama zabeleženi brojni požari izazvani upravo neodgovornim spaljivanjem, koji su dovodili do velikih materijalnih šteta i ugrožavanja ljudskih života. Fizička lica koja ne poštuju ovu zabranu mogu biti kažnjena novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara, dok za pravna lica kazne iznose od 300.000 do čak 1.000.000 dinara. Lica koja izazovu požar biće u obavezi da vatrogasno-spasilačkim jedinicama nadoknade troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisima. Dodatno, poljoprivredna gazdinstva koja se ogluše o zabranu gube pravo na podsticaje u trajanju od dve godine. Kontrolu sprovođenja ovih mera na terenu vršiće inspektori Odeljenja za vanredne situacije i poľočuvari, koji će imati ovlašćenja da pokreću prekršajne postupke protiv nesavesnih pojedinaca i organizacija. Gradski vatrogasni savez, u cilju dodatne prevencije, organizuje formiranje komisija koje će biti zadužene za tehnički pregled i proveru ispravnosti poljoprivredne mehanizacije koja učestvuje u žetvi. Nakon obavljenog pregleda, vlasnicima ispravnih mašina izdavaće se nalepnice “Žetva 2025. godine”, koje potvrđuju da je oprema bezbedna za rad.

Komisije će o svakom pregledu sačiniti zapisnik, čiju kopiju dobija vlasnik mašine. Dinamiku i raspored pregleda mehanizacije određuje Gradski vatrogasni savez. Za privredna društva, zadruge i druga pravna lica, tehničke preglede organizuju njihove tehničke službe, u saradnji sa komisijama formiranim od strane Vatrogasnog saveza. Gradski štab još jednom podseća sve učesnike u žetvenim radovima da je odgovorno ponašanje osnov bezbednosti svih nas, i apeluje da se svi pridržavaju propisa, izvrše tehničke provere mehanizacije i izbegnu rizične postupke koji mogu dovesti do ozbiljnih posledica. U slučaju izbijanja požara, građani su dužni da odmah pozovu vatrogasce na broj 193.