Jabuke dobro rodile u Kikindi

Proizvodnja jabuka u Kikindi jedna je od retkih voćarskih aktivnosti koja je ove godine uspela da odoli vremenskim prilikama. Iako je plod jabuka manji, rod i kvalitet je zadovoljavajući.

Berba jabuka u Kikindi otpočela početkom oktobra, a tako je bilo i u voćnjaku Aleksandra Gavranova koji ih već godinama proizvodi. Za razliku od drugih voćarskih kultura, poput šljiva, višanja i trešanja, koje su, usled prolećnog mraza, još u fazi cvetanja podbacile, proizvođači jabuka u Kikindi zadovoljni su rodom i kvalitetom.

Uprkos manjem plodu, kiselije jabuke bolje su podnele prolećni mraz, ali i visoke temperature, dok su slađe sorte manje otporne na vremenske prilike.

Za proizvodnju jabuke najbolja su ilovičasta zemljišta, jer imaju povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim i sadrže dovoljno hranljivih supstanci. Ipak, godine velikih suša zahtevaju prilagođavanje proizvodnji, zbog čega Aleksandar Gavranov planira da postavi sistem za navodnjavanje. Sav rod jabuka skladištim a svojem mirisne plodove prodaje na gradskoj pijaci tokom čitave godine.