Jesen na kikindskoj zelenoj pijaci donosi raznovrsnu ponudu voća i povrća

P Raznovrsna ponuda voća i povrća na kikindskoj pijaci, donosi i takve cene. Primera radi, za kilogram grožđa koje je u ovom periodu godine najtraženije voće, potrebno je da se izdvoji 250 dinara, dok se cena paradajza, kojem prolazi sezona, kreće od 150 do 200 dinara, a identična je cena i paprike. Cena prolećno domaćeg luka dostiže i 1.000 dinara.

Centralna gradska pijaca u Kikindi šareni se od raznovrsnih plodova voća i povrća, koje je tokom jeseni najtraženije na tezgama prodavaca. Kupuje se za kuvanje, salate ili pravljenje zimnice. Prodavcima je najvažnije da imaju stalne mušterije, pa se u skladu sa tim trude da održavaju ponudu povrća.

Sezona grožđa diktira cene, ali i one variraju u zavisnosti od sorte, a identična cena je i južnog voća.

Najaktuelnija roba na pijaci je semenska, od belog, crnog luka, arpadžika, do domaćeg, takozvanog prolećnog, čija je cena 1000 dinara.

Kupci na kikindskoj pijaci nisu mnogo izbirljivi, jer, kako kažu, povrće i voće mora da se kupi.

Za kilogram kupusa potrebno je izdvojiti 60 , dok su jaja oko 20 dinara. Kikindski proizvođači povrća bili su nadaleko poznati u bivšoj Jugoslaviji gde su izlagali širom zemlje. U današnje vreme, tržište je suženo, a sve je manje mladih ljudi koji se bave povrtarstvom, pa i nedostatak radne snage utiče na količinu proizvedenog povrća.