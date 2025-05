Kako se živelo u Kikindi osamdesetih godina? Izložba u Galeriji „Nova“ donosi odgovore

Kako je izgledao jedan običan dan u Kikindi tokom osamdesetih godina prošlog veka? Koja su to mesta okupljanja, svakodnevne navike i važni događaji ostali urezani u kolektivnom pamćenju građana? Odgovore na ta pitanja nudi izložba „24 sata u Kikindi osamdesetih godina XX veka“, otvorena u Galeriji “Nova” Narodnog muzeja Kikinda. Fotografije, lične uspomene, časopisi, predmeti iz svakodnevne upotrebe i arhivski materijal svedoče o duhu vremena koji je oblikovao brojne generacije.

-„ Izložbu smo kocipirali u 24 sata, prateći 24 izmišljenja događaja i likova i oni su nam najava za temu kojom se dalje bavimo. Izložba počinje u 12:45 posle ponoći kada se rađa jedna Monika u kikindskoj Bolnici i to je nama povod da se bavimo kikindskom Bolnicom čija je nova zgrada izgrađena osamdesetih godina i natalitetom sve do danas. Po tom principu funkcioniše cela izložba – negde posle tri noću je jedna porodica svojim opelom kockicom koji publika može da vidi ispred Galerije krenula na more, mi se kroz taj događaj bavimo IDOM Kikinda, Livnicom, fabričkim odmaralištima, kako se letovalo i zimovalo osamdesetih…tu su i teme nestašice, šverca, ekonomije, jogurt revolucije ali isto tako imamo i polufinale Kupa Maršala Tita kada je Kikinda izgubila Dinamo u Zagrebu. Završava se nešto posle jedanaest sati uveče diskotekom Akvarel iz koje posedujemo i snimak tako da mislim da je ovo dobar način da se proputuje kroz Kikindu osamdesetih za dvadeset i četiri sata,” rekla nam je Lidija Milašinović, direktorica Narodnog Muzeja Kikinda.