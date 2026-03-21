Kikinđani od sada mogu da ,,slušaju” knjige preko mobilne aplikacije

Prateći savremene čitalačke navike, Narodna biblioteka ,,Jovan Popović” je svojim članovima otvorila vrata digitalnog sveta kroz saradnju sa platformom ,,KnjigaPriča” i omogućila besplatan pristup bogatoj riznici audio-knjiga.

U vremenu kada nam je slobodnih trenutaka sve manje, a ekrani postaju naša svakodnevica, kikindska biblioteka ,,Jovan Popović” nudi rešenje koje spaja tradiciju pričanja priča i najnoviju tehnologiju. Zahvaljujući aplikaciji „KnjigaPriča“, omiljeni naslovi domaćih i svetskih autora sada su dostupni u audio-formatu, spremni za slušanje u šetnji, tokom vožnje ili u trenucima odmora.

Za sada je u ponudi 245 naslova, čiji će se broj vremenom povećavati. Jednom aktivirana, aplikacija nudi pristup pažljivo biranoj selekciji naslova koje čitaju profesionalni glumci i naratori, pružajući poseban doživljaj svakom delu. Poseban značaj ova usluga ima i za slepe i slabovide sugrađane, kao i za ljude koji imaju poteškoće sa čitanjem, čime biblioteka nastavlja svoju važnu inkluzivnu ulogu u zajednici.

Kikindska biblioteka ima oko 2.000 članova, dok je broj poseta i iznajmljenih knjiga 10 puta veći. Bilo da ste ljubitelj trilera koji oduzimaju dah, klasika koji se uvek iznova otkrivaju ili edukativne literature, digitalna polica kikindske biblioteke sada je uvek uz vas. Sve što vam treba su slušalice i članska karta. Ovim projektom, Narodna biblioteka „Jovan Popović“ pokazala je da granice među koricama više ne postoje, književnost je dobila glas, a na Kikinđanima je samo da ga čuju.