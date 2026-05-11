Kikindski gimnazijalci domaćini vršnjacima iz Češke

Kikinda je ponovo potvrdila da je grad otvorenog srca o domaćina koji briše granice. Pod sloganom ,,Kikinda-grad koji spaja ljude”, otpočeo je međunarodni kamp koji realizuju učenici Gimnazije ,,Dušan Vasiljev” u saradnji sa vršnjacima iz grada Veliki Meziriči u Češkoj.

Projekat ,,Kikinda-grad koji spaja ljude” predstavlja nastavak duge tradicije međunarodnih razmena kikindskih srednjoškolaca usmerenih ka razvijanju interkulturalnosti, tradicije i trajnih prijateljstava. Glavni cilj kampa je da se gosti kikindskih gimnazijalaca iz grada Veliki Meziriči u Češkoj, upoznaju sa bogatom istorijom, tradicijom i kulturnim nasleđem Kikinde.

Tokom šest dana 19 učenica i jedan učenik iz Češke, umesto klasičnih turističkih tura, biće učesnici organizovanog inovativnog pristupa, istraživačke akcije ,,Mini lov na blago” i brojnih radionica. Kroz ovu edukativnu igru timovi srednjoškolaca rešavaće logičke zadatke I pronalaziti tragove skrivene na ključnim lokacijama u gradu.

Interesantno je da su kikindski gimnazijalci u svim radionicama i voditelji i turistički vodiči koji su preuzeli vođstvo kampom, a koji osim promocije lokalnog turizma, ima za cilj I promociju ideja među mladima koji dele iste evropske vrednosti, a sklopljena prijateljstva često traju godinama nakon završenog projekta. Kikindski gimnazijalci još jednom su pokazali da su najbolji ambasadori svog grada I da mladalačka energija može da poveže različite kulture na najlepši mogući način.