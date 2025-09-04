,,Lovački dan u Kanjiži” okupio lovce iz Srbije, Mađarske i Rumunije

U organizaciji Lovačkog udruženja „Kanjiža“ na Štrandu kraj Tise u Kanjiži održana je šesta manifestacija „Kanjiški lovački dan“ . Brojne kulinarske ekipe iz domaći i inostranih lovačkih udruženja, Mađarske i Rumunije, pripremala je specijalitete od divljači, čijim mirisima i ukusima nisu mogli da odole i naokoreliji protivnici takozvane jače hrane. Bio je ovo praznik za sva čula čiji vam delić atmosfere prenosimo u narednom prilogu.

Na Štrandu kraj Tise u Kanjiži tokom manifestacije ,,Kanjiški lovački dan“ iz 80 kotlića širio se miris divljači, dok su nozdrve golicali nesvakidašnji specijaliteti, paprikaši od mesa jelena i divlje svinje, zečiji delikatesi i brojni drugi. Okupljanje je to koje ne promoviše samo lov, već i druženje, sticanje znanja i razmenu iskustava, a još jedan važan značaj fešte je obogaćivanje turističke ponude.

Za unapređenje lovnog turizma, manifestacije popout ove u Kanjiži, pokazuju da je potrebna samo dobra volja, jer se svake godine za učešće odazicva veliki broj ljubotelja lovstva iz svih krajeva naše zemlje i inostranstva. Srneća divljač jedna je od najkvalitetnijih, a potencijal revira ostalih mesta u kanjiškoj opštini jedan od najboljih u državi. Da bi cela manifestacija ostavila što bolji utisak, predstavljeni su ilovački trofeji, ali i mogućnosti za lov uz pomoć ptica grabljivica.

JP „Vojvodina šume“ donirale su meso divljači za kuvanje paprikaša, a lokalna samouprava opštine Kanjiža podržava ovu manifestaciju.

Priznanja Lovačkog saveza Vojvodine uručena su zaslužnim lovačkim aktivistima. Pehari i nagrade otišli su u ruke najuspešnijih kulinarskih ekipa koje su pripremile najbolja jela od divljači.