Obeležavanje mlečnih proizvoda obavezno od 1. avgusta; kazne za nepoštovanje uredbe velike

Nova uredba koja važi od 1. avgusta donela je nova pravila. Mleko i mlečni proizvodi na rafovima moraju da budu na jednoj strani, a proizvodi sa biljnim uljima na drugoj. Najveća izmena za kupce je ta što će na svakom mlečnom proizvodu morati da stoji jasna oznaka da nije 100 odsto mlečni proizvod, odnosno da sadrži palmino ulje ili druga biljna ulja. Ta informacija će morati da se nađe na samoj etiketi proizvoda. Svi privredni subjekti u obavezi su da poštuju ovu uredbu, među kojima su i ugostiteljski objekti, istaknuto je danas na stručnom skupu u Regonalnoj privrednoj komori Kikinda.

Nova uredba o mlečnim proizvodima zahteva fizičko odvajanje mlečnih proizvoda od onih sa biljnim uljima na rafovima, uz obavezne oznake na etiketama, istaknuto je danas na stručnom skupu u Regonalnoj privrednoj komori Kikinda. Jožef Tobijaš, zamenik predsednika Odbora za poljoprivredu Narodne Skupštine Republike Srbije objašnjava da od 1. avgusta mlečni proizvodi moraju da budu izloženi na jednom delu polica, dok će proizvodi sa biljnim masnoćama biti na drugom, ali da će postojeće zalihe moći da se prodaju do kraja godine bez novih oznaka.

Uredba je doneta da bi se zaštitili potrošači od prevare, jer su mnogi proizvodi predstavljani kao mlečni, uprkos prisustvu biljnih ulja. Poštovanje Uredbe važi i za privredne subjekte koji distribuiraju hranu, mnogi od njih bili su prisutni na današnjem skupu.

O važnosti održavanja stručnog skupa i za potrošače, ali i proizvođače, kao i za ugostiteljske objekte, govorio je i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Ministarstvo poljoprivrede raspolaže dovoljnim brojem inspektora za kontrolu primene uredbe, uključujući veterinarske i poljoprivredne inspektore.