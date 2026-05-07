Odobrena sredstva za unapređenje energetske efikasnosti vrtića „Plavi čuperak“

Unapređenje uslova u vrtićima Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“ nastavlja se kroz nova ulaganja u energetsku efikasnost i bezbednost objekata. Zahvaljujući sredstvima koja su obezbeđena iz budžeta Pokrajine I lokalne samouprave u iznosu od pet miliona dinara, vrtić „Plavi čuperak“ dobiće solarne panele i nova grejna tela, što će doprineti kvalitetnijem i ekonomičnijem funkcionisanju objekta. Planirani radovi omogućiće značajne uštede energije, ali i stvaranje prijatnijeg ambijenta za boravak dece i zaposlenih tokom cele godine.

-„ Dobili smo jedan pokrajinski projekat za solarne ploče. To će sada da se radi u vrtiću „Plavi čuperak“ i grejna tela. Preko NIS-a smo dobili takođe sredstva za solarne ploče za vrtić u Mokrinu, to je već sprovedeno, završeno i svi do kraja izveštaji poslati. Naravno, čekamo momenat kada nisu tu deca da se sve završi, jer sve to mora da se posloži. Uradili smo mnogo toga što se tiče dojavnih sistema, to je sad nešto novo što zakon nalaže. Počeli smo sa sređivanjem, krečenjem gde god je to moguće. Sad u maju ćemo raditi fasadu u Mokrinu i gde god postoji potreba, naša tehnička služba odrađuje, a što ne mogu, naravno, angažuju se firme koje to rade. Zaista smo vredni na svim frontovima, vaspitači sa svoje strane, mi opet nešto drugo, a svi zajedno rezultat je jasan, vidljiv i to je ono što je najvažnije,” izjavila je Kristina Drljić, direktorica PU „Dragoljub Udicki”.

Kuhinje u svim gradskim i seoskim vrtićima u potpunosti su uređene i adaptirane, čime su značajno poboljšani uslovi za pripremu i distribuciju obroka za najmlađe. Tokom ove godine nastavljen je prijem zaposlenih u stalni radni odnos, pa će, računajući i najnovija zaposlenja, oko 100 ljudi zasnovati stalni radni odnos. Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ obuhvata 18 vrtića i tri izdvojena odeljenja, u okviru kojih funkcioniše 77 grupa. O mališanima svakodnevno brine oko 280 zaposlenih.