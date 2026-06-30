Počela kampanja „Vozi odmoran” – na svaka dva sata pauza od 15 minuta

U Srbiji je danas počela kampanja „Vozi odmoran” čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju “Vozi odmoran” organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije (ABS) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, JP “Putevi Srbije”, Auto-moto savezom Srbije (AMSS), Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom EKO Srbija.

V. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije (ABS) Branko Stamatović rekao je da se već 10 godina sprovodi kampanja „Vozi odmoran” tokom letnjih meseci kada, kako je naveo, najviše ljudi strada u saobraćajnim nezgodama, a cilj kampanje je da se podigne svest o važnosti bezbednog učestvovanja u saobraćaju i planiranja putovanja.

„Sada je vreme godišnjih odmora, ali bezbednost ne sme da bude na odmoru. Najviše stradalih u saobraćajnim nezgodama je u toku letnjih meseci i zato se sprovode preventivne aktivnosti sa ciljem da se podigne svest o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa“, rekao je Stamatović na konferenciji za medije povodom početka kampanje.

Dodao je da se umor može opisati slično vožnji u alkoholisanom stanju, a da su prvi simptomi mogu ubrzano treptanje, zevanje, potreba za razgibavanjem tela.

„Kada vozač oseti prve simptome umora, neophodno je da stane, da se prošeta 10-15 minuta kako bi se razbudio ili, ukoliko proceni, čak i da odspava. To je naša preporuka, jer jedini lek za umor jeste odmor i san”, rekao je Stamatović.

Dodao je da posebnu pažnju treba obratiti na motocikliste kojih je, kako je rekao, od početka godine najviše među stradalima u saobraćajnim nezgodama.