Poseban oprez na putevima za vozače dvotočkaša

Na putevima koje pokriva Policijska uprava Kikinda tokom prethodnog dana dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba. Na nivou Srbije evidentirano je 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 44 lica.

Iz Policijske uprave Kikinda podsećaju da je tokom juna u saobraćajnim nezgodama širom Srbije život izgubila 21 osoba, među kojima je devet vozača dvotočkaša.

Zbog povećanog broja motociklista i biciklista na putevima tokom letnjih meseci, policija apeluje na vozače da posebnu pažnju obrate u raskrsnicama i prilikom preticanja, gde su učesnici na dvotočkašima najugroženiji.

Iz policije takođe napominju da je upotreba zaštitne opreme i kacige od ključnog značaja, jer značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe apeluju na motocikliste da budu uočljivi drugim učesnicima u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i brzinu prilagode uslovima na putu i svojim sposobnostima.