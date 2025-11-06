Proizvodnja rasada doživela istu sudbinu povrtarskih i voćarskih kultura

Proizvodnja rasada pretrpela je ove godine istu sudbinu većine povrtarskih i voćarskih kultura. Usled velike suše, proizvođači rasada susreli su se sa velikim izazovima, kada su bili primorani da upotrebe sve raspoložive kapacitete, kako bi dobili krajnji proizvod.

Velika i dugotrajna suša uzela je danak ove godine i u proizvodnji rasada. Proizvođači, među kojima je i Radivoj Lagundžin iz Kikinde, spas su tražili u navodnjavanju, kako bi dobili prinose koji će zadovoljiti očekivani kvalitet. Za proizvodnju rasada potrebno je dosta truda i rada, a suša je dodatno uticala na angažovanje materijalnih sredstava.

Rasadnik ,,Vikumak” najviše ima sadnica za pošumljavanje, ukrasne, drvoredne, parkovske sadnice, više vrsta raznih višegodišnji cvetnica, kao i ukrasno šiblje. Sve to proizvod je dugogdišnjeg rada, pretežno manuelnog, što ima i svojih prednosti.

Nakon što je utvrdio proizvodnju rasada na parcelama u Iđošu i Sajanu površine od oko 12 hektara, i razvio tržište, otvorio je maloprodajni prostor gde su izloženi svi proizvodi iz sopstvenog asortimana, ali i drugih kolega. Među njima su i rasadi iz uvoza.

U toku je jesenja sezona sadnje, koja je veoma važna, kao i prolećna. Kupci najviše traže sadnice lišćara za dvorišta, parkove I ulice, potom voća, ali i žive ograde, poput fotinije i lovor višnje. Za početnike u proizvodnji rasada, Lagundžin, inače politikolog po struci, ima savet, od kojih je strpljenje presudno.

Upravo na taj način, polako i sigurno, rasadnik našeg sagovornika postao je poznat i van granica Srbije, a potvrda za njegov rad stigla je pre tri godine, kada mu je dodeljena laskava titula. Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika, uz podršku Privredne komore Vojvodine, sa samo 34 godine, proglasilo ga je za najboljeg mladog poljoprivrednika.