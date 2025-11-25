Sertifikat „Najbolje iz Vojvodine” potvrdio visoko mesto Kikinde na turističkoj mapi Vojvodine

Ugled Pokrajinskog sekretarijata za privredu i brenda „Najbolje iz Vojvodine” i ove godine potvrdio je da se trud, kvalitet i kontinuitet prepoznaju i vrednuju. Među 18 nagrađenih subjekata našla se i Turistička organizacija grada Kikinde, kojoj je dodeljen sertifikat koji se u turističkim krugovima smatra jednim od najrelevantnijih regionalnih priznanja. Ovaj uspeh potvrđuje da su brojni sadržaji, manifestacije i turistički programi koje Kikinda razvija prepoznati kao primer dobre prakse u celoj pokrajini.

– „Još jednom potvrđujemo da Vojvodina stvara, neguje i podržava izuzetnost u svim segmentima – od proizvodnje i zanata, preko turizma i manifestacija, do vrhunskog umetničkog stvaralaštva. Cilj programa ostaje jasan: da afirmišemo ono što je vredno, autentično i najbolje u Vojvodini, da podržimo domaće proizvođače i stvaraoce, očuvamo tradiciju i stare zanate kao dragoceni deo našeg nasleđa, da podstaknemo inovacije, kreativnost i preduzetnički duh i da damo veću vidljivost svima koji svojim radom doprinose razvoju naše pokrajine“, poručila je Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade. Svečanosti u Privrednoj komori Vojvodine prisustvovao je i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević.

Prvi put sertifikat je dobila saračka radionica „Ronto”, poznata po ručno rađenim kožnim proizvodima. Njen vlasnik je sugrađanin Aleksandar Ronto. Podsećanja radi, kikindska Turistička organizacija prvi put je ponela ovo priznanje 2021. godine, što je tada označilo važan iskorak u afirmaciji grada kao destinacije koja neguje autentičnost, kvalitet i kulturnu raznovrsnost. Ovogodišnje priznanje dolazi kao potvrda da se taj nivo održava i unapređuje, uz stalno proširenje turističke ponude i aktivno pozicioniranje Kikinde kao mesta koje privlači posetioce tokom čitave godine. Oznaka „Najbolje iz Vojvodine” dodeljuje se na period od tri godine i namenjena je proizvodima, uslugama, manifestacijama i turističkim programima koji ispunjavaju visoke kriterijume autohtonosti, kvaliteta i prepoznatljivosti. Produžetak sertifikata „Najbolje iz Vojvodine” donosi i dodatne benefite koji podarzumevaju učešće na značajnim pokrajinskim i međunarodnim turističkim manifestacijama, što će doprineti većoj vidljivosti i promociji Kikinde.