Sezona zelene salate je prošla, novi rasadi pripremljeni

U vremenu kada se poljoprivrednici suočavaju sa brojnim izazovima, od klimatskih promena do nestabilnih cena, Dragan Vukobrat, povrtar iz Kikinde, ostaje veran tradicionalnim vrednostima, ali ne beži ni od savremenih rešenja. Povrće delom gaji u plasteniku, a ostatak na njivi. Ulaganja u opremu i unapređenje proizvodnje, kako ističe, nisu izbor, već nužnost za opstanak.

Na imanju povrtarske porodice Vukobrat, sezona nikada ne prestaje. Dok jedni usevi stižu za berbu, drugi se već pažljivo pripremaju za sadnju. Zemlja traži posvećenost svaki dan, kaže Dragan koji se već 43 godine bavi povrtarstvom. Sa ponosom pokazuje redove svežeg povrća koje odlikuju kvalitet i prirodan ukus. Upravo ta doslednost i pažnja prema detaljima izdvajaju njegov proizvod na tržištu. Proizvodnju je podelio na plasteničku i onu na otvorenom. Sezona zelene salate je prošla, a novi rasadi već su pripremljeni.

Poseban akcenat Vukobrat stavlja na kvalitet, jer kupci danas znaju da prepoznaju razliku. Traže domaće, provereno i sveže. Upravo zbog toga njegovi proizvodi sve češće završavaju na pijačnim tezgama, ali i na stolovima brojnih domaćinstava.

Da se ne zna šta nosi dan, a šta noć, dokaz je i ovaj povrtar iz Kikinde. Povrtarstvom je počeo da se bavi sasvim slučajno. Dve ljubavi, tvrdi, odredile su njegov životni put.

Rani jutarnji sati, neizvesnost vremenskih prilika i stalna briga o usevima deo su svakodnevice. Uprkos svemu, Dragan ne razmišlja o odustajanju, jer je više od 4 decenije truda i rada iza njega. Među banatskim brazdama koje obrađuje, rodila se i ljubav prema zemlji koja postala njegov način života.