Sportisti Jelena Tomić i Nemanja Milić najbolji su u 2025. godini

Eminentni rezultati i posvećen rad kikindskih sportista i klubova i ove godine dobili su zvanično priznanje, pošto je Sportski savez Kikinde dodelio nagrade najuspešnijim pojedincima i ekipama koje su tokom sezone dostojno predstavljale grad i državu na domaćoj i međunarodnoj sceni. Jelena Tomić iz Streljačke družine „Kikinda“ okitila se titulom najbolje sportistkinje godine. Više od decenije aktivna u streljaštvu, Jelena je osvojila brojne medalje na državnim i međunarodnim takmičenjima, potvrđujući kontinuitet izvanrednih rezultata. Za najboljeg sportistu proglašen je džudista Nemanja Milić iz „Partizana“, koji je prošle godine upotpunio kolekciju medalja zlatom sa Prvenstva Srbije za seniore, uz višestruka odličja sa državnih prvenstava i evropskih kupova. U konkurenciji timova, MRK „Kikinda Grindeks“ ponovo je prepoznat kao najuspešniji muški kolektiv, dok su kuglašice SU „Kika 0230“ opravdale status dominantnog ženskog tima u gradu. Predsednica Sportskog saveza Kikinde, Jelena Čudanov, istakla je da je godina bila uspešna uprkos izazovima, kao i da savez nastavlja sa ambicioznim projektima.

„ Svi planovi za 2025. su realizovani, a saradnja sa republičkim i pokrajinskim savezima bila je odlična. Naš naredni korak je projekt ‘Liga malih šampiona’, koji će sport približiti najmlađima i podstaći razvoj novih generacija šampiona.“

Gradonačelnik Mladen Bogdan pohvalio je postignute rezultate sportista i najavio infrastrukturne projekte koji će biti realizovani u narednom periodu.

„ Ugovorom od sedam miliona dinara obezbeđeno je projektovanje rekonstrukcije krova hale ‘Jezero’. Dok se bazen ne renovira, obezbeđujemo prevoz deci koja treniraju plivanje i vaterpolo, kako bi mogla da nastave sa treninzima i takmičenjima.“

Foto: Grad Kikinda