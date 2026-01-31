Stiže februar, mesec bajki u pozorištance Lane

Dečije pozorištance Lane u Kikindi spremno je da započne novu sezonu bogatu zabavom i edukativnim predstavama za najmlađe. Predstava Crvenkapa, koja će biti izvedena sutra od 17 sati, već dugi niz godina zauzima posebno mesto u repertoaru pozorišta, kako zbog svoje popularnosti među decom, tako i zbog trajne tradicije izvođenja. Ovaj klasični bajkoviti komad predstavlja odličnu priliku za decu da kroz igru i muziku nauče važne životne poruke o hrabrosti, oprezu i prijateljstvu.

-„ Uželeli smo se da radimo, januar nam je bio slobodan što se tiče publike ali ne i glumaca i tehnike. U toku smo velikog spremanja našeg prostora. Sređen je prostor, mi već 1. februara počinjemo sezonu sa Crvenkapom, jer je to publika tražila i to je jedna od prvih predstava koju smo igrali. Takođe, pripremamo i premijeru predstave Pepeljuga u kojoj će igrati 12 glumaca,” rekao je Aleksandar Maletin, direktor pozorištanceta Lane.

Premijera Pepeljuge zakazana je za sam kraj proleća, a u toku su prijave i za školicu glume.

-„ Školica glume je utoliko bitna za sve institucije kulture u ovom gradu da mi decu, našu publiku, animiramo, a neki od njih možda postanu pravu umetnici. Ono što je meni izuzetno drago je da ćemo napraviti i srednjoškolsku grupu,” dodao je Maletin.