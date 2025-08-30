Susreti vinogradara u Iđošu: Očekuje se bolji rod grožđa, nego prošle godine

,,Susrete vinara i vinogradara Vojvodine” i ove godine tradicionalno je organizovalo Udruženje vinara i vinogradara ,,Šasla” iz Iđoša. Kako je rečeno, očekuje se bolji rod grožđa, nego prošle godine. Prisustvovali su i vinari i enolozi iz cele Vojvodine, dvadesetak udruženja i pojedinaca, a bila je ovo prilika i da se pri obilasku vinograda razmene iskustva i saveti u ovoj oblasti.

Vinova loza ove godine nije pogođena niskim temperaturama u aprilu, ipak suša je uzela danak I na grožđu. Grozdovi I bobice su sitniji, ali je dobra vest da bolesti nije bilo.

Sava Dudej vlasnik vinograda koji je podigao pre 10 godina, ima 200 sadnica italijanskog rizlinga I isto toliko sorte frankovke. Kaže da je ova godina bolja za vinogradare, nego što je bila lane.

Goran Adžić tehnolog-enolog više od dvadest godina sarađuje sa iđoškim vinarima I obilaze vinograde.

Udruženje ,,Šasla” iz Iđoša ima oko 60 članova I tradiciju u vinogradarstvu dugu više od čtvrt veka.



Na petnaestim po redu Susretima vinara i vinogradara Vojvodine još jednom je istaknuta važnost održanja tradicije gajenja vinove loze u Iđošu.