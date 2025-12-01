U Severnobanatskom okrugu u 2024. godini registrovana jedna obolela osoba od AIDS-a

Danas je Svetski dan borbe protiv AIDS-a koji se obeležava 1. decembra, svake godine, počev od 1988.godine. Iskazuje se podrška za ljude koji su HIV pozitivni i članove njihovih porodica i radi se na podizanju svesti o pandemiji AIDS-a. Do kraja novembra ove godine, ukupno 992 građana Vojvodine je saznalo da živi sa HIV infekcijom. Na teritoriji Severnobanatskog okruga u 2024. godini registrovana je jedna obolela osoba i dve osobe sa asimptomatskom infekcijom virusom humane imunodeficijencije.

Svetska zdravstvena organizacija 1. decembra, zajedno sa partnerima i zajednicama širom sveta, obeležava Svetski dan borbe protiv side, ove godine pod sloganom “Kako se nositi sa poteškoćama – poboljšanje prevencije i lečenja AIDS-a”. Ovom porukom poziva se na kontinuiranu političku podršku, međunarodnu saradnju i pristup zasnovan na ljudskim pravima, kako bi se okončala epidemija AIDS-a do 2030. godine. Takođe nas podseća da samo zajedničkom akcijom možemo očuvati dosadašnje rezultate i ubrzati dalji napredak, jer je stigma i dalje jedan od najvećih prepreka prevenciji, testiranju i lečenju HIV/AIDS-a.

Sa sve većim pristupom efikasnoj prevenciji, dijagnostici, lečenju i nezi osoba inficiranih HIV-om, uključujući i prevenciju i lečenje infekcija koje se javljaju usled narušenog imunološkog sistema, HIV infekcija je postala hronično zdravstveno stanje koje omogućava ljudima koji žive sa HIV-om i da vode dug i produktivan život.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Kikinda, na teritoriji Severnobanatskog okruga u 2024. godini registrovana je jedna osoba obolela i dve osobe sa asimptomatskom infekcijom virusom humane imunodeficijencije.

Prvi slučajevi HIV infekcije u AP Vojvodini su registrovani 1985. godine, a prvi slučajevi HIV bolesti su dijagnostikovani 1987. godine.

Do kraja novembra 2025. godine, ukupno 992 građana AP Vojvodine je saznalo da živi sa HIV infekcijom. Od manifestne HIV infekcije je obolelo 376 osoba. Umrlo je njih 203 (od posledica HIV bolesti 158, a od druge osnovne bolesti ili suicida 45 osoba). Trenutno 789 građana AP Vojvodine zna da živi sa HIV-om.

Tokom 2024. godine, na području AP Vojvodine je prijavljeno 40 slučajeva HIV infekcije, 9 slučajeva bolesti HIV i dva smrtna ishoda, koji su nastupili kao posledica obolevanja od HIV bolesti. Nepovoljan podatak je da su novooboleli svoj HIV status saznali u momentu postavljanja dijagnoze AIDS-a, kao i činjenica da su obe osobe kod kojih je registrovan smrtni ishod preminule neposredno nakon postavljene dijagnoze nosilaštva virusa, odnosno obolevanja od AIDS-a. Dominantan put prenošenja HIV infekcije je seksualni kontakt, intravensko korišćenje droga, a većina inficiranih su osobe muškog pola.

Ne postoji lek za HIV infekciju. Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om, uzročnikom AIDS-a i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, a posebno onih koji se rizično ponašaju. U Zavodu za javno zdravlje Kikinda, dobrovoljno, poverljivo i anonimno savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise B i C i sifilis je besplatno i dostupno bez lekarskog uputa svakoj zainteresovanoj osobi koja je imala neki rizik u skorijoj ili daljoj prošlosti, tokom cele godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, na adresi Kralja Petra I broj 70. Jedino se testiranjem krvi na HIV može utvrditi da li je osoba inficirana ovim virusom.

Testiranje na HIV je jednostavno, i ne oduzima puno vremena, a rezultati se dobijaju u kratkom roku.