Zlatni septembar obeležen i u Kikindi

Nekada je pomoć bila potrebna njenoj ćerki. Danas Ljubica Takić pruža drugoj deci. Iz ličnog gubitka proistekla je odluka da nastavi ono što je Jelena želela. Jelena se gotovo sedam godina lečila od maligne bolesti, ali je 2017. godine, sa samo 19 godina, izgubila bitku sa bolešću. Njena majka nije dozvolila da se tu završi i Jelenina želja da pomogne drugima. Danas je uz decu koja prolaze kroz lečenje, ali i uz njihove porodice.

Obeležavanju Zlatnog septembra uz Dijanu Jakšić Kiurski, pomoćnicu gradonačelnika prisustvovala je i Melita Gombar, članica Gradskog veća. Svoj doprinos i podršku deci i porodicama koje se suočavaju sa malignim bolestima dali su Ena Gogić, mališani iz PU „Dragoljub Udicki“, plesne grupe Dance N Soul i Step Up, kao i članovi KUD-a „Petar Kočić“i ADZNM ,,Gusle”.