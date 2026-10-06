Puni domovi zdravlja! Virusi haraju među decom – Dnevno i do 300 pacijenata

U domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima povećan je broj pregleda dece zbog respiratornih i stomačnih infekcija, što je karakteristično za početak školske godine i jesenju sezonu, izjavila je načelnica Pedijatrije u Domu zdravlja “Savski venac” dr Marija Golubović.

Prema njenim rečima, u ovom domu zdravlja se na dnevnom nivou obavi između 200 i 300 pregleda, što predstavlja porast za oko 30 odsto u odnosu na početak septembra.

– Sa početkom školske godine imamo povećanje broja pregleda dece u pedijatrijskim ambulantama, a veći je broj pregleda dece školskog uzrasta. U našoj ambulanti po pedijatru je trenutno 30 do 50 pregleda u smeni – precizirala je Golubović.

Infekcije

Ona je objasnila da je reč o infekcijama gornjih respiratornih puteva (GRP), gde su najčešći izazivači adeno, rino i parvo B19 virusi, kao i stanja slična gripu.

Golubović je upozorila da je početak oktobra period kada kreće i RSV (respiratorni sincicijalni virus), koji kod odojčadi može izazvati bronhiolitis.

Kada je reč o stomačnim tegobama, izazivači su adeno, enterovirusi i rota virusi, dok se ove godine beleži nešto veća učestalost noro virusa.

– Simptomi su opšti, u zavisnosti od toga da li je reč o respiratornim ili stomačnim infekcijama. Pored pregleda pedijatra i laboratorijskih analiza, terapija je simptomatska – rekla je načelnica.

Apel za roditelje!

Golubović je apelovala na roditelje da pažljivo prate stanje svoje dece, sprovode savete lekara i da dete vrate u kolektiv, vrtić ili školu, tek kada se potpuno oporavi.

– Ovo je tek početak sezone i očekuje se dalji porast broja pregleda. Ne treba paničiti, nego podizati imunitet dece raznovrsnom ishranom, voćem, adekvatnim unosom tečnosti, dobrim snom i odmorom u toku dana – zaključila je Golubović.

Izvor: informer.rs