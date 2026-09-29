Danas se obeležava Svetski dan srca, fokus na prepoznavanju skrivenih simptoma

Pod sloganom „Bolest srca može biti neprimetna“, Svetski dan srca biće obeležen u sreda, 30. septembra, akcijom besplatne kontrole zdravlja u prostorijama Crvenog krsta Kikinda. U periodu od 9 do 11 časova, građani će moći da izmere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, bez zdravstvene knjižice, uputa i zakazivanja. Osim osnovnih merenja, svi zainteresovani dobiće i korisne preventivne savete o očuvanju zdravlja. Akciju zajednički organizuju Crveni krst Kikinda, Dom zdravlja Kikinda, sa ciljem da poveća svest o zdravlju srca, podsećajući ljude da ne zanemaruju upozorenja o zdravlju srca i da daju prioritet redovnim pregledima, zdravim navikama i pravovremenoj medicinskoj intervenciji kako bi se sprečili prevremeni smrtni slučajevi zbog bolesti srca i krvnih sudova.

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da se javnost širom sveta informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Prema najnovijim podacima Svetske federacije za srce (SFS) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO), bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti, odnoseći oko 20,5 miliona života svake godine, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”.