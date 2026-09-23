Zlatni septembar u Kikindi

U dvorištu Kulturnog centra u Kikindi u petak, 25. septembra, od 17 sati biće održan program posvećen deci i mladima obolelim od malignih bolesti i njihovim porodicama. Događaj se organizuje u okviru kampanje „Zlatni septembar“, koju sprovodi Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka – NURDOR.

Ovogodišnja kampanja posebno ukazuje na značaj psihosocijalne podrške tokom lečenja, ali i u periodu nakon završetka terapije. U Kikindi će posetioce očekivati različiti sadržaji, a organizatori poručuju da je cilj okupljanja da se pruži podrška porodicama i ukaže na važnost zajedništva. Psiholozi, pedagozi i socijalni radnici kroz savetovanja, radionice, rehabilitacione kampove i programe podrške pomažu deci i roditeljima da lakše prođu kroz period lečenja i oporavka. NURDOR je do sada organizovao 16 ciklusa projekta „Vreme je za šoljicu razgovora“, sa više od 600 radionica kojima je prisustvovalo preko 5.600 roditelja. Održana su i 73 rehabilitaciona kampa za više od 1.550 dece, kao i osam kampova namenjenih porodicama koje se suočavaju sa gubitkom deteta.