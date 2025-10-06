Uprkos borbenosti na terenu, fudbaleri OFK Kikinde poraženi u Inđiji

U osmom kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde doživeli su težak poraz u Inđiji, gde ih je domaći Železničar savladao rezultatom 5:1. Jedini pogodak za Kikinđane postigao je Stanimirov već u 9. minutu susreta. Iako krajnji rezultat ne oslikava stvarno stanje na terenu, gosti su prikazali borbenu i požrtvovanu igru, sa čak osam bonus igrača u startnoj postavi.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, fudbaleri ruskoselske Crvene zvezde poraženi su na gostovanju ekipi Gradnulice u Zrenjaninu minimalnim rezultatom. Sloboda iz Novih Kozaraca odigrala je nerešeno protiv gostujućeg Glogonja, a strelac za domaće bio je Galić. Velikoselska Kozara nije uspela da izbegne poraz u Žitištu, gde je domaći Begej slavio sa 3:1.