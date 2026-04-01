,,Vezeni portreti dinastije Karađorđević nekad i sad” u Narodnom muzeju

Narodni muzej u Kikindi domaćin je jedinstvene kulturne priče koja spaja istoriju i tradiciju, izložbe ,,Vezeni portreti dinastije Karađorđević nekad i sad”. Postavka prikazuje rekonstrukciju trukovanih mustri sa motivima kraljevskog para Aleksandra I i Marije Karađorđević.

Izložba ,,Vezeni portreti dinastije Karađorđević nekad i sad” u kikindskom Narodnom muzeju, pored prikaza starog trukerskog zanata i veza, prikazuje jedinstveni povratak u vreme između dva svetska rata, kada su likovi kraljevske porodice krasili domove širom Srbije. Kroz projekat, koji su podržali Ministarstvo kulture i princeza Danica Karađorđević, 32 unikatna rada rekonstruisana su nakon 70 godina pauze. Većinu njih uradila je Kikinđanka Smiljka Bulatović, jedina sertifikovana trukerka u Srbiji.

Ono što ovu izložbu čini posebnom jeste učešće savremenih vezilja koje su, koristeći decenijama stare šablone, ponovo „iscrtale“ istoriju iglom i koncem. Svaki bod na platnu priča priču o zanatu koji polako izumire, ali koji u rukama ovih umetnica dobija modernu relevantnost. Rekonstruisani radovi svedoče o tome da lepota ne stari, već se samo transformiše kroz vreme. U projektu su učešće uzele I dve članice Udruženja ,,Vreteno” Iđoš., ali i vezilja iz Udruženja žena Grada Kikinde.

Izložbu trukerskog zanata realizuje Muzej slatka iz Kraljeva u saradnji sa sedam muzeja u Srbiji- u Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Valjevu, Aranđelovcu i Pirotu. Nakon ovog svojevrsnog proputovanja po Srbiji, zahvaljujući vrednim rukama Vojvođanki, radovi će biti prikazani i na Belom Dvoru. Ova izložba nije samo poziv na nostalgiju, već inspiracija mladim generacijama da u tradicionalnim veštinama pronađu prostor za kreativno izražavanje.

Izložba nas podseća na to da je vez nekada bio osnovni vid opismenjavanja devojčica, a danas je redak hobi i čuvar nacionalnog ponosa. Uprvo zbog toga svaka nit nosi sećanje, a svaki čvor čuva jedan deo naše zajedničke prošlosti od zaborava, Svi zainteresovani Kikinđani, moći će da posete Galeriju Nova do 15. aprila i na unikatan način osete duh jednog vremena kroz umetnost veza.