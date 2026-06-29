Vidovdan u Kikindi obeležen polaganjem venaca na spomen-obeležje „Tuga”

Polaganjem venaca na spomen-obeležje „Tuga” u centru Kikinde obeležen je Vidovdan, slava Udruženja srpskih ratnih veterana. Poštu stradalim Kikinđanima odali su predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije, boračkih udruženja, porodice poginulih i nestalih, kao i građani.

Za porodice poginulih i nestalih, ali i njihove saborce, ovakva okupljanja predstavljaju trajni podsetnik da žrtva njihovih najbližih ne sme biti zaboravljena.

—„ Od 2000. do 2018. godine borila sam se da ovaj spomenik bude podignut i da se ovakva okupljanja održavaju. Konačno smo uspeli i danas se ovde sećamo svih poginulih iz Kikinde. Najvažnije je da ih ljudi pamte i da znaju zašto su dali jedini život koji su imali,” izjavila je Anica Drinjak, predsednica Sekcije porodica poginulih.

Predsednik Izvršnog Odbora Udruženja srpskih ratnih veterana Kikinda, Vladimir Radojčić, podsetio je da Vidovdan zauzima posebno mesto u srpskoj istoriji, ali i da je to slava Udruženja. Kako je istakao, tog dana odaje se pošta svim ratnicima koji su kroz istoriju položili živote za slobodu Srbije.

—„ Na ovaj dan se sećamo svih poginulih – od Kosovske bitke pa nadalje, svih ratnika i vojskovođa koji su dali živote za slobodu Srbije.”

Gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, poručio je da je negovanje kulture sećanja obaveza čitave zajednice, kao i da se uspomena na stradale mora prenositi budućim generacijama.

—„ Naša obaveza je da ih nikada ne zaboravimo. Važno je da čuvamo sećanje na sve koji su stradali, od Prvog i Drugog svetskog rata do ratova devedesetih, jer time čuvamo i deo istorije našeg grada i naše zemlje.”

Vidovdan vekovima zauzima posebno mesto u kolektivnom pamćenju srpskog naroda. Obeležavanjem ovog datuma i odavanjem pošte stradalim Kikinđanima, još jednom je poslata poruka da se njihova imena, žrtva i doprinos slobodi ne smeju prepustiti zaboravu.

