Početak školske godine sve je bliži. Za tri dana đaci prvaći otvoriće važnu stranicu u životu, a da bi im početak školovanja bio ugodniji, i ove godine pobrinula se lokalna samouprava. Za 450 prvaka obezbeđeni su besplatni udžbenici, školski pribor i oprema za fizičko vaspitanje, a za tu svrhu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 7 miliona dinara. Pored toga, Grad je smanjio liste čekanja za PU ,,Dragoljub Udicki”, a u obnovu školskih zgrada se kontinuirano ulaže. Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan govorio je za našu televiziju.

Besplatni udžbenici, školski pribor i oprema za fizičko vaspitanjedobiće i ove školske godine svi đaci prvaci na teritoriji Grada Kikinde. Za njih 450, iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 7 miliona dinara.

Bogdan kaže da se mnogo roditelja interesovalo da li će ove godine biti obezbeđeni, oprema i pribor za prvake, a da su tome doprinela opstruisanja puštena u javnost da neće biti ulaganja u sistem obrazovanja.

U prosvetu je, kaže, puno ulagano u prethodnom periodu, naročito po pitanju renoviranja I sanacije školskih zgrada. Pored toga, lokalna samouprava smanjila je liste čekanja za PU ,,Dragoljub Udicki”, a otvorena je i nova vrtića grupa.

Đaci prvaci otvoriće 1. septembra novu važnu stranicu u životu. Po tradiciji, i ove godine srećno školovanje i uspešan prvi dan u školskim klupama poželeće im gradonačelnik. A mi im želimo da školovanje pamte kao najlepši period života, jer se ne kaže uzaliud da je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba.