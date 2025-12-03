Za rekonstrukciju zgrade OŠ ,,Feješ Klara” Pokrajinska vlada odobrila 400 miliona dinara

Za rekonstrukciju zgrade OŠ ,,Feješ Klara”, Pokrajinska vlada odobrila je Kikindi 400 miliona dinara, čime će celokupna arhitektonska celina, pored sanacije građevina Gimnazije i Ekonomosko-trgovinske škole, biti zaokružena, izjavio je gradonačelnik Mladen Bogdan na 13. Sednici Skupštine grada. On je, govoreći o urađenim i realizovanim projektima u 2025. godini, rekao da je mnogo toga završeno, a da nastavak važnih infrastrukturnih poslova tek predstoji.

Važni infrastrukturni projekti i ulaganja u obrazovanje i komunalnu oblast, bili su deo izlaganja gradonačelnika Kikinde Mladena Bogdana na prethodnoj 13. sednici Skupštine grada. On je naglasio da je zaključkom Pokrajinske vlade gradu Kikindi odobreno 400 miliona dinara za rekonstrukciju zgrade OŠ ,,Feješ Klara”.

Rekonstrukcija zgrade Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole jedan je od najvećih projekata u obrazovanju do sada, istakao je Bogdan.

Kada je u pitanju ulaganje u obrazovanje i prosvetu, Bogdan je naveo da je za rekonstrukciju fasade OŠ ,,Vuk Karadžić” izdvojeno 18 miliona dinara, za sanaciju krova SSŠ ,,Miloš Crnjanski” odobreno je 7 miliona, za zvučnu izolaciju OMŠ ,,Slobodan Malbaški” 6 miliona, koliko je odobreno I za rekonstrukciju toaleta u Tehničkoj školi ,,Mihajlo Pupuin”. OŠ ,,Sveti Sava” za istu svrhu opredeljeno je 11 miliona dinara. U cilju završetka radova na rekonstrukciji krova vrtića ,,Medenjak” u Sajanu dobijena su značajna sredstva, kao i za uređenje saobraćajne infrastrukture ispred OŠ ,,Feješ Klara”, nešto preko 4,7 miliona dinara, čime je bezbednost đaka podignuta na viši nivo. Sve to, naglasio je gradonačelnik, učinjeno je u saradnji pokrajinske, republičke i lokalne vlasti. On se osvrnuo se I na infrastrukturno važne poslove i projekte kojim je započeta 2025. godina, a koji su završeni.

Veliki projekat koji je počeo da se realizuje je izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Strelište vredan 230 miliona dinara, bez PDV-a.

Važan iskorak u predškolskom obrazovanju grad je učinio ukidanjem liste čekanja i opremanjem odeljenja Predškolske ustanove u školama, u čiju svrhu je uloženo 14 miliona dinara.