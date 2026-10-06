Istorijsko povećanje zarada! Evo koliko će iznositi plate do kraja godine

Od 1. decembra 2026. godine biće povećane plate zaposlenima u javnom sektoru za 8, a radnicima u socijalnoj zaštiti za 12 odsto.

Tada predsednik Republike Srbije, a sada kandidat za premijera i nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić, najavio je ranije da će plate od 1. decembra ove godine doneti uvećanje u proseku oko 13.466 dinara više na mesečnom nivou.

Plate nakon povećanja

Nakon planiranog povećanja, doktor specijalista primaće platu u iznosu od 191.272 dinara, a lekar opšte prakse 152.759 dinara.

Plate medicinskih sestara biće povećane na 103.234 dinara.

Stručna lica poput socijalnih radnika, psihologa, vaspitača, pedagoga, specijalnih pedagoga, logopeda, radnih terapeuta i nutricionista od decembra će zarađivati 125.687 dinara (oko 1.070 evra).

Kako je Informer pisao ranije, od 1. januara 2027. godine doći će do porasta minimalne zarade i ista će dostići 600 evra prvi put u istoriji Srbije.

U 2026. godini njen prosečan iznos je 550 evra.

Izvor: informer.rs