Apel policije na mlade vozače: Odgovorna vožnja čuva živote

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno tri lica. Na putevima u Srbiji evidentirano je 105 saobraćajnih nezgoda, sa 59 povređenih.

Iz Policijske uprave Kikinda upozoravaju da posebno zabrinjava veliki broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u kojima učestvuju mladi, starosti od 15 do 30 godina. U prvih šest dana jula u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo osam lica, od kojih su četiri bila vozači.

Apel je upućen svim učesnicima u saobraćaju, a posebno mladim vozačima i onima sa probnom vozačkom dozvolom, da način vožnje prilagode svojim sposobnostima i uslovima na putu, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Iz Policijske uprave Kikinda poručuju da odgovornim ponašanjem u saobraćaju svako može doprineti većoj bezbednosti svih učesnika na putu.