Banatsko Veliko Selo pripremilo bogat program povodom Dana sela

Dan kasnije, u subotu, 25. jula, od 15.30 časova na programu je 16. Krajiški višeboj, nakon kojeg će kod Zavičajne kuće biti priređen muzički program. Istog dana, od 20.30 časova, na stadionu FK „Kozara“ koncert će održati Kulturno-umetničko društvo „Marija Bursać“.

Program se nastavlja u nedelju, 26. jula, kada će od 13 časova na jezeru Laguna biti organizovano takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Od 18 časova u parku kod Udruženja pčelara biće održani „Dani meda“, dok je u istom terminu planiran i fudbalski turnir za decu rođenu 2016. godine i mlađu. Završnica manifestacije zakazana je za četvrtak, 6. avgust, kada će od 12 do 17 časova na bazenu i u centru sela biti održan šesti „Akvatlon“.