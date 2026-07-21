Četiri koncertne večeri u dvorištu Kurije: Večeras počinje 25. FENOK

Jubilarni, 25. međunarodni festival narodnih orkestara – FENOK počinje večeras u dvorištu Kurije. Do petka, 24. jula, publiku očekuju četiri koncertna programa, koji će svake večeri početi u 20 časova i 30 minuta. Ulaz na sve koncerte je slobodan.

Festival organizuje Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle”, a ovogodišnji program okupiće ansamble, orkestre, pevačke grupe i soliste iz Srbije, Rumunije i Turske. FENOK već četvrt veka kroz koncerte i muzičke susrete predstavlja narodnu muziku različitih sredina i povezuje domaće izvođače sa gostima iz inostranstva.

Svečano otvaranje zakazano je za večeras, kada će nastupiti ansambl narodnih pesama i igara „Gusle” iz Kikinde.

Program u sredu, 22. jula, donosi tri različita muzička izraza. Publici će se predstaviti ansambl Ahmeta Tekina Kumaša iz Istanbula, Akademski orkestar Zapadnog univerziteta iz Temišvara, kojim rukovodi profesor Lusijan Emil Roška, kao i Veliki narodni orkestar ADZNM „Gusle”. Sa kikindskim orkestrom nastupiće solisti Tamara Zvekić, Nikola Vlajkov, Matija Francuski i Stefan Bilić, pod rukovodstvom Filipa Francuskog.

Četvrtak je posvećen tamburaškoj muzici. Na koncertu „Zvuci Panonije” nastupiće Veliki omladinski tamburaški orkestar „Zvuci Panonije”, orkestar „Temišvarski tamburaši”i Centar tamburaške kulture iz Novog Sada. U programu će učestvovati i vokalni solisti Bogdan Rajkov i Nikola Barojanu, Ženska pevačka grupa „Temišvarski tamburaši”, kao i gostujući koncertmajstor Milan Vojnović Čaj. Umetnički rukovodilac i dirigent programa je Zoran Bugarski Brica.

Festival će biti završen u petak, 24. jula, nastupom ansambla Ahmeta Tekina Kumaša iz Istanbula i Tamburaškog orkestra „Batini bećari” iz Velikog Semikluša u Rumuniji, kojim rukovodi Marko Bugarin.

FENOK se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, dok je pokrovitelj manifestacije Grad Kikinda.