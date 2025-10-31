Crveno-beli u borbi za bodove, ŽAK u lovu na pobedničku tačku sezone

U 12. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde sutra će na svom terenu ugostiti ekipu Hajduka iz Divoša. Crveno-beli su svesni da nemaju više pravo na kiks – nalaze se na pretposlednjem mestu na tabeli sa svega šest osvojenih bodova i žele da upravo pred domaćom publikom prekinu seriju loših rezultata.

12. kolo Vojvođanske lige istok donosi nova gostovanja za Slobodu i Crvenu zvezdu. Sloboda iz Novih Kozaraca ide u Zrenjanin na duel sa Gradnulicom, dok Crvena zvezda iz Ruskog Sela gostuje Budućnosti u Srpskoj Crnji. Pred svojim navijačima igraće Kozara u Banatskom Velikom Selu, gde dočekuje Vojvodinu 1928 iz Perleza.

U nedelju, 2. novembra, igra se 12. kolo Područne lige Zrenjanin. Mokrinčani gostuju Naftagasu u Boki, Polet u Nakovu dočekuje Rusandu, dok će Napredak u Banatskoj Topoli igrati protiv Jedinstva iz Novog Bečeja. Bašaidsku Vojvodinu čeka gostovanje kod 2. Oktobra u Kumanu. Vikend utakmice u svim rangovima takmičenja počinju od 13 sati i 30 minuta.