Deveti folklorni etno kamp u Sajanu: Deca kroz pesmu, igru i druženje čuvaju tradiciju

Devetu godinu zaredom u Sajanu se održava Etno kamp muzike, pesme i folklora, koji okuplja decu i mlade sa ciljem očuvanja tradicije, narodnih običaja i kulturnog nasleđa. Kamp zajednički organizuju Udruženje prosvetnih radnika Banata „Pastor Vera” i Kulturno-umetničko društvo „Adi Endre”, uz podršku Grada Kikinde, Pokrajinskog sekretarijata i Mesne zajednice Sajan.

Tokom četiri dana učesnici imaju priliku da kroz folklorne probe, muziku, pevanje, kreativne radionice i sportske aktivnosti steknu nova znanja, ali i nova prijateljstva. Kamp okuplja decu različitih uzrasta, dok stariji polaznici učestvuju kao animatori u pomažu mlađima.

—„ Svake godine uspemo da okupimo nekoliko desetina mališana i malo starijih koji zajedno uče folklorne igre i na kraju ih predstave roditeljima. Pored proba organizovali smo radionice, igre sa loptom i brojne druge aktivnosti tokom celog dana,” izjavio je Robert Talpai, predsednik Udruženja prosvetnih radnika Banata „Pastor Vera”.

Pored učenja tradicionalnih igara, kamp je prilika da se najmlađi upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem svojih predaka i razvijaju međusobno poštovanje kroz zajednički rad i druženje.

—„ Ovakvi kampovi imaju veliki značaj jer omogućavaju deci da kroz muziku, igru, pesmu i običaje upoznaju bogato kulturno nasleđe svojih predaka. Čuvanje tradicije nije samo negovanje prošlosti, već i ulaganje u budućnost,” rekla je Melita Gombar, članica GV za nacionalne manjine.

Predsednica KUD „Adi Endre” Šara Benjocki ističe da je kamp namenjen i deci koja se prvi put susreću sa folklorom, narodnom muzikom i tradicionalnim instrumentima, kako bi ih podstakao da se ukljuće u rad društva.

—„ Oni koji nikada nisu igrali sada imaju priliku da dođu u kamp i, ako im se dopadne, da nam se pridruže. Posebno me raduje što se mladi, koji su odrasli uz naš folklor, danas vraćaju i rade sa novim generacijama,” naglasila je Šara Benjocki, predsednica KUD „Adi Endre” Sajan.

Osim folklorne sekcije, Kulturno-umetničko društvo neguje tradicionalno pevanje, sviranje citre i tambure, kao i druge aktivnosti kojima se čuva kulturni identitet ovog kraja.

Iako organizatori ističu da je ove godine odziv nešto manji zbog većeg broja letnjih sadržaja i manjeg broja dece u selu, cilj kampa ostaje isti – da tradicija nastavi da živi kroz nove generacije.