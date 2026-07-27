Dve saobraćajne nezgode za vikend, jedna sa smrtnim ishodom

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom proteklog vikenda evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U jednom udesu pričinjena je materijalna šteta, dok je druga nezgoda završena tragično, jer je jedna osoba izgubila život. Ukupna šteta nastala u ovim saobraćajnim nezgodama procenjena je na oko 210.000 dinara.

Kako navode iz Policijske uprave, do nezgoda je došlo zbog nepropisnog postupanja vozača i lošeg psihofizičkog stanja učesnika u saobraćaju.

Tokom pojačane kontrole saobraćaja policija je otkrila 512 prekršaja. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja je isključeno 19 vozača, a njih pet zadržano je do 12 časova u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 mg/ml alkohola u organizmu ili su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dozvoljene brzine – ukupno 377. Zabeleženo je i 46 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i 71 drugi saobraćajni prekršaj.

Iz Policijske uprave u Kikindi ponovo apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, vožnju prilagode uslovima na putu i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.