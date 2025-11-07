Fudbaleri OFK Kikinde spremni da pokažu karakter u Rumi

U predstojećem 13. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde putuju u Rumu na duel sa domaćim Slovenom. Situacija u timu nije sjajna, ali ekipa želi da iskoristi svaki trenutak na terenu i pokaže karakter. Trener ističe da će fokus biti na čvrstini u odbrani i disciplini tokom celog meča, kako bi se izbegle iste greške.

U nastavku takmičenja Vojvođanske fudbalske lige istok, tim velikoselske Kozare putuje u Zrenjanin na megdan domaćem Radničkom, Crvena zvezda u Ruskom Selu dočekuje Zadrugara iz Lazareva dok će prednost domaćeg terena dobiti Sloboda u Novim Kozarcima u duelu sa ekipom Dolova.