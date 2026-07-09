Gašić: Spremni smo za vraćanje obaveznog vojnog roka, prvi regruti u martu 2027.

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je daans da da se Srbija vraća obaveznom vojnom roku i da bi prvi regruti u kasarnama trebalo da budu u martu 2027. godine.

Gašić je rekao da je napravljena velika nepravda madim generacijama kada je 2011. godine ukunuto služenje vojnog roka i naveo da veliki broj zemalja vraća ovu obavezu.

“Nema zemlje koja ne vraća služenje vojnog roka. To se pokazalo kao nužnost. Srbija je izabrala optimalan način – vojni rok trajao bi ukupno 75 dana. Sama obuka traje 60 dana, dok je 15 dana predviđeno za poligonske uslove“, naveo je Gašić za Informer.

Dodao je da se to odnosi na mladiće od 19 do 27 godina, a do 30 za one koji budu odlagali obavezu.

Gašić je naveo da će devojke vojsku moći da služe dobrovoljno.

Ministar je istakao da bi na jesen trebalo da bude usvojen zakon o obaveznom služenju vojnog roka i istakao da je Srbija i u infastrukturnom smislu spremna za obavezno služenje vojnog roka i da se opremaju kasarne.

“Juče sam sa premijerom Macutom obišao kasarnu u Kuršumliji. To je za ponos, sve uredno, novo. Radimo ubrzanim tempom. Imamo dovoljno kapaciteta“, rekao je Gašić.

Dodao je da je budžet Vojske Srbije i Ministarstva odbrane deset puta veći i da ogroman deo ide u sređivanje objekata.

“Građani znaju koliko je bilo naših kasarni bombardovano. Radimo na obnovi tih objekata“, rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane