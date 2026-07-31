Nova ulaganja u unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava

Gotovo 3,8 miliona dinara opredeljeno je za unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Kikinde. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, obezbeđenih kroz program Ministarstva za brigu o selu, u ime grada potpisao je član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice Bojan Mikalački.

Sredstva su namenjena jačanju kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava i unapređenju njihove opremljenosti, kako bi što efikasnije odgovarala na vanredne situacije. Ovim programom Ministarstvo za brigu o selu pruža podršku lokalnim samoupravama u unapređenju sistema zaštite i spasavanja, posebno u seoskim sredinama, gde dobrovoljni vatrogasci imaju značajnu ulogu u zaštiti ljudi, imovine i životne sredine.