Građani Kikinde mogu brže do odgovora Gradske uprave putem CRM sistema

Građani Kikinde mogu jednostavnije da prijave komunalne probleme, postave pitanje Gradskoj upravi i prate rešavanje svojih zahteva zahvaljujući CRM sistemu koji objedinjuje komunikaciju sa građanima.

Kvarovi na javnoj rasveti, oštećenja puteva, nepropisno odlaganje otpada, kao i druga pitanja i prijave, mogu se uputiti na više načina, bez potrebe da građani sami traže nadležnu službu kojoj treba da se obrate.

Svaki zahtev koji stigne putem CRM sistema evidentira se i prosleđuje odgovarajućoj službi na rešavanje. Na taj način Grad Kikinda ima bolji pregled nad pristiglim prijavama, dok građani dobijaju sigurnost da njihov zahtev neće ostati nezabeležen ili bez odgovora.

Građanima su na raspolaganju različiti načini obraćanja – putem telefona 0230/306-060, elektronske pošte crm@kikinda.org.rs, mobilne aplikacije „Moje mesto“, kao i ličnim dolaskom u Uslužni centar Gradske uprave.

CRM sistem namenjen je i privrednim subjektima koji posluju na teritoriji grada Kikinde, a njegov cilj je da komunikacija sa Gradskom upravom bude jednostavnija, brža i dostupnija.

Uvođenjem i unapređenjem elektronskih usluga Grad Kikinda nastoji da poboljša komunikaciju sa građanima i omogući efikasnije rešavanje njihovih pitanja, predloga i prijava.

Foto: Grad Kikinda