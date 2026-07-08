Gradonačelnik Kikinde nakon tragedije u Albertovoj ulici: Bezbednost saobraćaja mora biti prioritet, apelujem na odgovornost svih učesnika

Gradonačelnik Kikinde oglasio se nakon tragičnog događaja u kojem je život izgubio Mihajlo Smetana (7) i poručio da će gradske službe preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se unapredila bezbednost saobraćaja u Albertovoj ulici, ali i na drugim kritičnim lokacijama u gradu.

On je naveo da je razgovarao sa stricem tragično stradalog dečaka, koji mu je tom prilikom predao peticiju stanovnika Albertove ulice sa zahtevima za poboljšanje bezbednosti saobraćaja.

„Nakon tragedije koja je potresla celu Kikindu, zabrinutost sugrađana je velika, posebno zbog sve učestalijeg nepoštovanja saobraćajnih propisa od strane pojedinih vozača“, rekao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, sadržaj peticije biće prosleđen nadležnim stručnim službama, koje će analizirati sve predloge i mogućnosti za njihovu realizaciju u skladu sa važećim zakonima i propisima.

„Kao predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja uputiću zvaničan zahtev Odeljenju saobraćajne policije da se pojača kontrola brzine kretanja vozila i poveća prisustvo policijskih službenika i patrola, ne samo u Albertovoj ulici, već i na svim drugim mestima gde je to potrebno, kako bi bezbednost svih učesnika u saobraćaju bila na višem nivou“, istakao je gradonačelnik.

Dodao je da će na narednoj sednici Saveta za bezbednost saobraćaja, koja bi trebalo da bude održana do kraja meseca, jedna od tema biti i sve češća obraćanja građana zbog nesavesnog ponašanja vozača.

„Moja dužnost je da još jednom apelujem na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Bezbednost na ulicama zavisi od odgovornosti svakog pojedinca“, poručio je on.

Gradonačelnik je takođe apelovao na sve učesnike u javnom životu, medije i građane da pokažu poštovanje prema porodici Smetana koja prolazi kroz težak period.

„ Ničija tragedija ne sme biti povod za senzacionalizam, neprimerene naslove, pozive na linč ili prikupljanje političkih i medijskih poena. Obaveza svih nas jeste da sačuvamo dostojanstvo porodice koja prolazi kroz nezamisliv bol, dok će nadležni organi utvrditi sve činjenice i okolnosti u vezi sa ovim događajem“, naveo je gradonačelnik.

On je naglasio da tragedija porodice Smetana nije pogodila samo njihove najbliže, već i čitavu Kikindu.

„Bol zbog izgubljenog mladog života ne može se ublažiti rečima, ali nas kao zajednicu obavezuje da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo sprečili da se ovakve nesreće ponove“, zaključio je gradonačelnik Kikinde.