Hram Svetih Kozme i Damjana obeležava hramovnu slavu

Svetom arhijerejskom liturgijom, uz sasluženje više sveštenika iz Kikinde i okolnih mesta, danas je u Hramu Svetih Kozme i Damjana svečano obeležena hramovna slava. Sveti Kozma i Damjan u pravoslavnoj tradiciji poštuju se kao sveti besrebrenici i nebeski lekari. Prema predanju, braća su lečila bolesne bez traženja bilo kakve naknade, zbog čega se smatraju zaštitnicima lekara i zdravstvenih radnika. Njihov praznik posebno se poštuje i u zdravstvenim ustanovama. Uz porodicu Zavišin, i Tibor Zaharović jedan je od ovogodišnjih kumova slave.

-„ Mnogo mi znači što sam ovogodišnji kum slave, učestvujemo u svim aktivnostima crkve radi Boga, Bog je jedini dobar i milostiv i sve ide preko Boga. Crkva je tu da se okupimo, da slavimo Boga, da bude nama malo bolje u životu,” ispričao nam je sugrađanin.

Uz mnogobrojne vernike, liturgiji su prisustvovale Biljana Kikić, zamenica gradonačelnika i Dijana Jakšić Kiurski, pomoćnica gradonačelnika. Izgradnja Hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi započela je osvećenjem crkvenog placa 1996. godine. Radovi su intenzivirani nekoliko godina kasnije, u jesen 2003. godine, velelepni hram gradio se etapno, u skladu sa mogućnostima i planovima.

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-„ Meni znači puno ovo, otac Boban Petrović trudi se da što više privuče i mlade i stare i da se okupljamo tu oko hrama, naročito deca,” izjavio je Branko Ristić, član Upravnog odbora za izgradnju Hrama Svetih Kozme i Damjana.

Trenutno su u toku radovi na izgradnji monumentalnog zvonika, čiji su temelji postavljeni krajem prošle godine. Vrednost radova premašuje 40 miliona dinara, a kada bude završen, zvonik će svojom visinom nadmašiti sam hram za više od dva metra.

-„ Izgradnja zvonika za nas je važna kao i kada smo pre 23 godine počinjali sa izgradnjom hrama. Zvonik na neki način, nema tako snažnu ulogu kao hram, ali ima važnu ulogu jer sa zvonika zvona će pozivati verni narod na molitvu, a sa druge strane to je i stvar prestiža. Moramo, na svoj način, svako u svom domenu odgovornosti da vratimo i čast i i sjaj i slavu one dobre, Velike Kikinde za razliku od ovog vremena kada možemo da je učinimo boljom,” istakao je protojerej Boban Petrović, starešina Hrama Svetih Kozme i Damjana.