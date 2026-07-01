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Isplata penzija za jun od sutra do 10. jula

Aleksandar Zigic 1 min čitanja

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene 2. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je danas iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena 4. jula na tekuće račune, a od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za jun za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. jula 2026. godine.

Servisne informacije

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