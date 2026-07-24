Kikinda ulaže u budućnost: U pripremi izgradnja vrtića i otvorenog bazena

Grad Kikinda i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu potpisali su ugovor kojim su obezbeđena sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dva značajna razvojna projekta.

Reč je o izgradnji novog objekta u okviru Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“ i drugoj fazi izgradnje otvorenog bazena u okviru Sportskog centra „Jezero“.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije predstavlja prvi korak ka realizaciji ovih investicija. Novi objekat vrtića trebalo bi da doprinese proširenju kapaciteta i unapređenju uslova za boravak najmlađih, dok će izgradnja otvorenog bazena obogatiti sportsku infrastrukturu i omogućiti kvalitetnije sadržaje za decu, mlade i sve građane Kikinde.

Iz Gradske uprave poručuju da je reč o projektima od dugoročnog značaja za lokalnu zajednicu i ističu da će kvalitetno pripremljena dokumentacija omogućiti da se u narednom periodu pristupi njihovoj realizaciji, čime će biti unapređena javna infrastruktura u oblastima obrazovanja, sporta i rekreacije.