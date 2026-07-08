Kikindske balerine predstavile grad i Banat na međunarodnom festivalu u Bugarskoj

Baletska grupa Kulturnog centra učestvovala je na 28. međunarodnom plesnom festivalu u Silistri u Bugarskoj, gde su mlade balerine predstavljale svoj grad sa dve pažljivo odabrane koreografije. Festival, koji svake godine okuplja učesnike iz različitih zemalja, održan je pod motom „Tomorrow’s peace begins with today’s friendship” — „Sutrašnji mir počinje današnjim prijateljstvom”.

U Silistru je otputovalo 13 devojčica od 12 do 16 godina, a osim nastupa, imale su priliku da upoznaju vršnjake iz drugih zemalja, obiđu znamenitosti grada domaćina i rezervat prirode Srebrna, koji se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićenih područja.

—„ Upoznali smo decu iz drugih zemalja i drugih gradova, koja su se predstavila svojim nacionalnim plesovima i koreografijama. Deca su se družila i bilo je jako zanimljivo i lepo”, izjavila je korepetitor klasičnog baleta i nastavnica solfeđa, Danica Mandić.

Posebnu pažnju publike privukao je izbor koreografija. Sugrađanke su se predstavile „Banatskim valcerom”, kojim su želele da istaknu kraj iz kojeg dolaze, kao i koreografijom na pesmu „Oro” Jelene Tomašević. Kostimi su upotpunjeni ukrasima u obliku bundeve — prepoznatljivog simbola grada.

—„ Baš smo hteli da predstavimo da smo došli iz Banata. Imali smo ukrase u obliku bundeve, pošto dolazimo iz Kikinde”, rekla je Ingrida Vojvodić Crnomarković, nastavnica klasičnog baleta.

Kako ističu iz Baletske škole, upravo je različitost njihovog nastupa ostavila utisak na organizatore i publiku, budući da su se ostali učesnici uglavnom predstavljali folklornim igrama.

—„ Mi smo došli kao nešto sasvim drugo i bili smo možda neko iznenađenje i jedno lepo osveženje.” – Ingrida Vojvodić Crnomarković

Baletska škola u Kikindi postoji od 1994. godine, a kroz nju su prošle brojne generacije mladih plesača. Mnogi su školovanje nastavili u Novom Sadu i Beogradu, dok danas nastupaju u profesionalnim ansamblima u zemlji i inostranstvu.

Za učesnice festivala, međutim, najveća vrednost ovog putovanja nisu bili samo nastupi, već predstavljanje grada i države pred publikom iz drugih zemalja.

—„ Znate li kako je to lepo kada nosite srpsku zastavu i zastavu grada Kikinde? Kada vas prepoznaju kao Srbiju i pozdravljaju, to zaista budi poseban osećaj ponosa”, dodala je Ingrida Vojvodić Crnomarković.