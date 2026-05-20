Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao radove na rekonstrukciji zgrade Gimnazije i ETŠ

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je radove na kompletnoj rekonstrukciji zgrade Gimnazije ,,Dušan Vasiljev” i Ekonomsko-trgovinske škole u Kikindi. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za javna ulaganja, izdvojili su oko 850 miliona dinara za obnovu ovog istorijskog zdanja.

Kompletna sanacija enterijera zgrade kikindske gimnazije, fasade, dvorišta i postavljanje savremenog protivpožarnog sistema dobijaju nove obrise, u šta se uverio i ministar za javna ulaganja Darko Glišić. Projekat vredan oko 850 miliona dinara dinara podeljen je u dve faze kako bi se omogućila brža realizacija i modernizacija uslova za oko 700 učenika.

Ovo je prvi put od izgradnje objekta da se radi temeljna rekonstrukcija „od poda do krova“, čime se čuva kulturno-istorijsko nasleđe uz uvođenje energetske efikasnosti i bezbednosti. Zgrada je zaštićeno kulturno dobro i predstavlja jedan od najlepših arhitektonskih simbola Kikinde.