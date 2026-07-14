Ministarstvo nastavlja podršku razvoju sela, sredstva odobrena i Kikindi

Grad Kikinda dobio je 332.800 dinara bespovratnih sredstava od Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije „Miholjski susreti sela“, koja će ove godine biti održana u Novim Kozarcima i Ruskom Selu. Ugovori o dodeli sredstava potpisani su danas u Palati Srbija.

Ministarstvo za brigu o selu istaklo je da „Miholjski susreti sela“ imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije, kulture i običaja, ali i u jačanju zajedništva u seoskim sredinama. Manifestacija okuplja meštane, promoviše bogatstvo i posebnosti svakog kraja i doprinosi očuvanju identiteta sela.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan ocenio je da je saradnja sa Ministarstvom za brigu o selu izuzetno dobra i da zajednički programi značajno doprinose razvoju ruralnih sredina.

– Programi koji podstiču razvoj sela i očuvanje njihovih posebnosti od velikog su značaja za lokalne samouprave. Kroz konkurse za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, obnovu domova kulture, podršku udruženjima i organizaciju manifestacija stvaraju se bolji uslovi za život na selu, čuvaju tradicija, običaji i zajedništvo – rekao je Bogdan.