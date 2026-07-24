Ministarstvo odbrane raspisalo javni poziv za dobrovoljno služenje vojnog roka

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, kao i za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije tokom 2026. godine. Pravo prijave imaju muškarci i žene starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju propisane uslove.

Kandidati moraju biti državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji, zdravstveno sposobni za vojnu službu, ne smeju biti osuđivani na kaznu zatvora niti se protiv njih sme voditi krivični postupak, kao ni da su prethodno služili vojni rok sa oružjem. Zainteresovani za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire, osim opštih uslova, treba da imaju završene osnovne akademske ili strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, ispune kriterijume za posebne jedinice i prođu bezbednosnu proveru.

Prijave se mogu podneti u nadležnim centrima Ministarstva odbrane prema mestu prebivališta, elektronski putem portala eUprava korišćenjem aplikacije „Dobrovoljac“, kao i na šalterima Pošte Srbije. Državljani Srbije koji žive u inostranstvu prijavu mogu predati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Uz prijavu je potrebno dostaviti kopiju diplome o završenom obrazovanju, original na uvid i biografiju, dok kandidati za rezervne oficire podnose i dodatnu dokumentaciju, uključujući saglasnost za bezbednosnu proveru i, ukoliko postoji, ugovor o stipendiranju.

Nakon podnošenja prijave kandidati prolaze lekarske preglede i psihološka testiranja, a konačna rang-lista formira se u regionalnim centrima Ministarstva odbrane, u skladu sa planovima upućivanja na obuku. Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor kojim se definišu prava i obaveze tokom služenja vojnog roka.

Javni poziv otvoren je tokom cele godine. Kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka upućuju se na obuku četiri puta godišnje – 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, dok se kandidati za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire upućuju dva puta godišnje – 1. marta i 1. septembra.

Foto: MC Odbrana/Marijana Janković